Survivor'da şok olay: Aşklarını kameralara aldırış etmeden yaşadılar

Survivor All Star Türkiye kavgalar ve tartışmalarla gündem olurken Survivor Yunanistan'da durum başka seyrediyor. Daha öncede yarışmacıların bikinili halleriyle gündeme gelen yarışma bu kez iki yarışmacının yakınlığıyla gündem oldu.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

İkiside aynı takımda yer alan Stauroula ve Giannis Perpataris, son bölümde kameralara aldırış etmeyince herkes şoke oldu.İki yarışmacının kameralara aldırış etmeden örtünün altına sarılarak girmesi Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi