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Survivor'da şok olay: Aşklarını kameralara aldırış etmeden yaşadılar

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını Survivor Yunanistan gündemden düşmemeye devam ediyor. Son olarak iki yarışmacının yakınlığı Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Survivor'da şok olay: Aşklarını kameralara aldırış etmeden yaşadılar mask
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Survivor All Star Türkiye kavgalar ve tartışmalarla gündem olurken Survivor Yunanistan'da durum başka seyrediyor. Daha öncede yarışmacıların bikinili halleriyle gündeme gelen yarışma bu kez iki yarışmacının yakınlığıyla gündem oldu.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

İkiside aynı takımda yer alan Stauroula ve Giannis Perpataris, son bölümde kameralara aldırış etmeyince herkes şoke oldu.İki yarışmacının kameralara aldırış etmeden örtünün altına sarılarak girmesi Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, türkiye, Yer, Son, Survivor

22 Şub 2024 - 11:39 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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