17 yaşındaki kız çocuğu arkadaşını bıçakladı

21 Şubat Çarşamba saat 06.10 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde yaşanan olayda. iddiaya göre, bir arkadaşlarının evinde film izleyip, alkol alan 3 arkadaş ev sahibi arkadaşlarıyla yaşanan tartışma sonrasında birlikte evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra 3 kişiden S.N.K. ve 21 yaşındaki M.E.Ö. sokakta tartışmaya başladı. S.N.K. isimli genç kız tartışma sırasında kendisini darbeden M.E.Ö.'yü bıçakla yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Polis iki kadını da emniyete götürürken, yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.