- Asayiş

17 yaşındaki kız çocuğu arkadaşını bıçakladı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 genç arasında sokak ortasında yaşanan tartışma büyüdü ve 17 yaşındaki S.N.K. adlı genç kız, M.E.Ö adlı arkadaşını bıçakladı.

17 yaşındaki kız çocuğu arkadaşını bıçakladı mask
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21 Şubat Çarşamba saat 06.10 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde yaşanan olayda. iddiaya göre, bir arkadaşlarının evinde film izleyip, alkol alan 3 arkadaş ev sahibi arkadaşlarıyla yaşanan tartışma sonrasında birlikte evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra 3 kişiden S.N.K. ve 21 yaşındaki M.E.Ö. sokakta tartışmaya başladı. S.N.K. isimli genç kız tartışma sırasında kendisini darbeden M.E.Ö.'yü bıçakla yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Polis iki kadını da emniyete götürürken, yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

# Polis, Saat, sonra, Alkol

22 Şub 2024 - 11:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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