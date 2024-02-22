CHP'de yeni kriz: Antalya'da İlçe Başkanı görevden alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarınki Antalya ziyareti öncesi, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin’in listeye müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alındı.

İŞTE DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİ

Bu gelişmeyle Antalya’da CHP’de yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Şahin, Muratpaşa belediye meclis üyesi listesinde bazı değişiklikler yaparak Önder Kurnaz yerine Erkan Çelik, Mustafa Düzenli yerine Murat Öztınar ve Hüseyin Eroğlu yerine Özcan Yılmaz isimlerini ekledi. CHP yönetimi, Şahin’in yaptığı bu değişiklilklere tepki gösterdi ve görevden alarak yerine Can Okan Kıran atandı.

Kaynak: Haber Merkezi