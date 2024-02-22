CHP'de yeni kriz: Antalya'da İlçe Başkanı görevden alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarınki Antalya ziyareti öncesi, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin’in listeye müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alındı.
İŞTE DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİ
Bu gelişmeyle Antalya’da CHP’de yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Şahin, Muratpaşa belediye meclis üyesi listesinde bazı değişiklikler yaparak Önder Kurnaz yerine Erkan Çelik, Mustafa Düzenli yerine Murat Öztınar ve Hüseyin Eroğlu yerine Özcan Yılmaz isimlerini ekledi. CHP yönetimi, Şahin’in yaptığı bu değişiklilklere tepki gösterdi ve görevden alarak yerine Can Okan Kıran atandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.