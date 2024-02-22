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CHP'de yeni kriz: Antalya'da İlçe Başkanı görevden alındı

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CHP'nin Antalya Muratpaşa ilçe başkanı Hasan Şahin, belediye meclis üyeleri listesinde yaptığı değişiklikler nedeniyle görevden alındı.

CHP'de yeni kriz: Antalya'da İlçe Başkanı görevden alındı mask
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarınki Antalya ziyareti öncesi, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin’in listeye müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alındı.

İŞTE DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİ

Bu gelişmeyle Antalya’da CHP’de yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Şahin, Muratpaşa belediye meclis üyesi listesinde bazı değişiklikler yaparak Önder Kurnaz yerine Erkan Çelik, Mustafa Düzenli yerine Murat Öztınar ve Hüseyin Eroğlu yerine Özcan Yılmaz isimlerini ekledi. CHP yönetimi, Şahin’in yaptığı bu değişiklilklere tepki gösterdi ve görevden alarak yerine Can Okan Kıran atandı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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22 Şub 2024 - 11:04 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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