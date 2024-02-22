Alanya'da kurye dolandırıcılığı: Banka kartı şifreleriyle mağdur edildiği iddia edildi

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘ Dolandırıcılık’ duruşmasına banka kartı şifrelerini kullanarak şahısları mağdur ettiği iddiasıyla Osmaniye Cezaevi’nde tutuklu yargılanan kurye B.K SEGBİS’le katılırken, avukatı hazır bulundu.
CÜZDANIMI KAYBETTİM İDDİASI
Duruşmada Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sanık B.K’ya, “Senin adına yabancı kadına internetten 13 bin 500 TL güneş paneli satılmış. Güneş paneli mağdura gelmemiş. Bu olaydan haberin var mı?” sorusunu yöneltti. Sanık B.K.ise kaybettiği cüzdanının içinde banka kartlarının şifrelerinin yazılı olduğunu söyledi ve şifreleri kullanılarak mağdur edildiğini söyledi. Yaşanan dolandırıcılıktan haberinin olmadığını ifade etti.
ERTELENDİ
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sanık B.K’dan yabancı kadının zararı olan 13 bin 500 TL’yi 27 Mart gününe kadar giderip gideremeyeceğini sorusuna B.K giderebileceğini ifade etti. Mahkeme heyeti sanık B.K’nın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerinin giderilmesi için duruşmanın 27 Mart tarihine ertelenmesine karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.