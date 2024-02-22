Korkunç olay! 7 yaşındaki çocuğunu babası silahla rehin aldı

Psikolojik sorunları olduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan V., 2 hafta önce eşi S.Y.'den boşandı. Velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V'yi eşine vermek istemeyen baba Hasan V., iddiaya göre anne S.Y.'yi arayarak oğlu M.E.V'yi tabanca ile evde rehin aldığını söyledi.

ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Baba Hasan V., olay yerine gelen ekiplerin çağrılarına yanıt vermeyince bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri sevk edildi. Alkolün etkisinde olduğu iddia edilen Hasan V., yaklaşık 12 saat süren ikna çalışmaların ardından teslim olmayınca ekipler, eve operasyon düzenledi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyondan yara almadan kurtulan küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, polisin ikna çağrılarına ateşle karşılık veren baba Hasan V. ise bacağından ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA