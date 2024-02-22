Araç sahiplerini sevindiren gelişme: İndirim tabelaya yansıdı

Brent petrol ve dolar kurundaki iniş çıkışlar akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin grubuna 1,79 TL, motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam yapılmıştı.
BU KEZ İNDİRİM
Dün gece yarısından itibaren ise motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Fiyatlarda tabelaya yansıdı. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarında 1 lira 10 kuruş, benzin de ise 76 kuruş indirime yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.