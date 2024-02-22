Araç sahiplerini sevindiren gelişme: İndirim tabelaya yansıdı

Brent petrol ve dolar kurundaki iniş çıkışlar akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin grubuna 1,79 TL, motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam yapılmıştı.

BU KEZ İNDİRİM

Dün gece yarısından itibaren ise motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Fiyatlarda tabelaya yansıdı. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarında 1 lira 10 kuruş, benzin de ise 76 kuruş indirime yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi