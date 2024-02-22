- Ekonomi

Araç sahiplerini sevindiren gelişme: İndirim tabelaya yansıdı

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Akaryakıt fiyatlarında üst üste yapılan zamlardan sonra gece yarısı gelen indirim tabelaya yansıdı.

Araç sahiplerini sevindiren gelişme: İndirim tabelaya yansıdı mask
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Brent petrol ve dolar kurundaki iniş çıkışlar akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin grubuna 1,79 TL, motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam yapılmıştı. 

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Dün gece yarısından itibaren ise motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Fiyatlarda tabelaya yansıdı. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarında 1 lira 10 kuruş, benzin de ise 76 kuruş indirime yapıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, indirim, akaryakıt, motorin

22 Şub 2024 - 10:26 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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