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Son dakika! MİT'ten nokta operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon mask
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MİT, PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod Murat Ateş'i yakın takibe almıştı. Özel ile Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon düzenleyerek sözde sorumlu Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi. 

Kaynak: DHA

22 Şub 2024 - 10:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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