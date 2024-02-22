Son dakika! MİT'ten nokta operasyon

MİT, PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod Murat Ateş'i yakın takibe almıştı. Özel ile Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon düzenleyerek sözde sorumlu Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi.
Kaynak: DHA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi
Çorum Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.