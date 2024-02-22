Faiz kararı öncesi piyasalar atağa geçti: Dolar ve eurodan yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantısı bugün yapılacak. Piyasalarda gözler, toplantının ardından açıklanacak faiz kararına çevrilmişken, döviz kurundaki yükseliş de ivme kazandı. Dolar ve euro, bugüne bir kez daha rekor yenileyerek başladı.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL, bugün 31,0899 seviyesine yükselerek bir kez daha rekor kırdı. Doların önceki kapanışı ise 31,0080 seviyesinden gerçekleşmişti.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Bir süredir devam ettiği yukarı yönlü hareketini sürdüren euro/TL de, bugün 33,7777 seviyesinden işlem görerek zirve yeniledi. Euro, önceki kapanışını da 33,5834 seviyesinden yapmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.