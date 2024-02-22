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Merkez Bankası yeni başkanla ilk kez toplanıyor: Gözler faiz kararında

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Piyasalarda gözler, bugün açıklanacak faiz kararına çevrildi. Fatih Karahan başkanlığında ilk kez yapılacak PPK toplantısında, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Merkez Bankası yeni başkanla ilk kez toplanıyor: Gözler faiz kararında mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, bugün Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantısının ardından açıklanacak.

Merkez Bankası 25 Ocak'ta gerçekleştirilen 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.

Yılın ilk toplantısında "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" mesajı verilmiş ve yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 36 olarak açıklanmıştı.

PİYASA BEKLENTİSİ NE?

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi ise yüzde 37,78 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi. 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

# yüzde, türkiye, Ocak, 2024, merkez, faiz

22 Şub 2024 - 09:02 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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