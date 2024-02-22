İş arayan ve işsiz olanlar dikkat: Devletten 6 bin TL'lik destek! İşte gereken şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işsizlere yönelik İşe Başlama Yardımı sunuyor. Bu yardım, 18-55 yaş arasındaki işsiz vatandaşlara, İŞKUR’un işe yönlendirmesi sonucunda işe başlamaları durumunda, bir defaya mahsus 6 bin 667 TL ödemektedir.
Yardımdan faydalanmak için belirli şartları ve belgeleri yerine getirmek gerekmektedir. Başvurular E- Devlet veya Bakanlık müdürlükleri üzerinden yapılabilmektedir. Bu yardım, iş arayanların maddi olarak desteklenmesini amaçlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.