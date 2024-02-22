İş arayan ve işsiz olanlar dikkat: Devletten 6 bin TL'lik destek! İşte gereken şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işsizlere yönelik İşe Başlama Yardımı sunuyor. Bu yardım, 18-55 yaş arasındaki işsiz vatandaşlara, İŞKUR’un işe yönlendirmesi sonucunda işe başlamaları durumunda, bir defaya mahsus 6 bin 667 TL ödemektedir.

Yardımdan faydalanmak için belirli şartları ve belgeleri yerine getirmek gerekmektedir. Başvurular E- Devlet veya Bakanlık müdürlükleri üzerinden yapılabilmektedir. Bu yardım, iş arayanların maddi olarak desteklenmesini amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi