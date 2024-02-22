- Ekonomi

Emekliler beklediği haberi aldı: Komisyondan geçti!

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Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti.

22 Şub 2024 - 03:38 - Ekonomi

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