Emekliler beklediği haberi aldı: Komisyondan geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış ile 3 bin lira ödeneceğini açıklamıştı.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi