Bu zam evde saç kestirecek: Kuaför ücretlerine zam kasırgası!

Cumhuriyet Gazetesi’nden Didem Ermez’in haberine göre, artan enflasyondan kaynaklı artan yaşam pahalılığı ile eriyen alım gücü artık vatandaşın kişisel bakımını da etkilemeye başladı.

MART AYINDA YENİ ZAM GELİYOR



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kapsamında 1 yıl içinde fiyatlara %100 oranında zam gelirken esnaf Mart ayında gelecek tarifeyle yeniden fiyatların artmasını bekliyor.

İstanbul’daki kuaför ve berber odaları yeni tarifelerini Ocak’ta açıklamıştı. Berberlerde en ucuz saç kesim ücreti 80-100 TL’den 250’ye çıkarken, kadın kuaförlerinde ise 250 Tl olan ücret 700 TL’ye, 800 TL olan boyama işlemi ise 1500 TL’ye çıkmıştı.

İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Haydar Alkoç, İstanbul’da yaklaşık 7.000 üyeleri olduğunu söyledi. Kuaför ürünlerinin çoğunun dövize bağlı ithal ürünlerden oluştuğu için dövizdeki artışın fiyatlara etki ettiğini söyleyen Alkoç, kiraların da %100’ün üzerinde arttığını kaydetti. Elektrik, doğalgaz ve asgari ücret ile beraber işçiliğin de yükseldiğini ifade eden Alkoç, şunları söyledi:

“Fiyatları arttırmak zorunda kaldık. Bugün aldığımız ürünü yarın aynı fiyata bulamıyoruz. Her seferinde yüksek oranda artışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Pahalılık nedeniyle müşteri sayısı da düştü. Altı aydır günde ortalama 7-8 civarı kuaför kapanıyor.”

Üsküdar’da kadın kuaförlüğü yapan Mehmet T.’nin fiyat artışlarının nedeni konusunda ilk sözü kira artışları oluyor. Dükkân sahibiyle davalık olduğunu belirten esnaf, “2021’de 4 bin lira olan kiram bugün 15 bin lira, ben 20 bin liraya çıkarıyorum ama dükkân sahibi 35 bin istiyor. Biz nasıl zam yapmayalım” diyor.

KUAFÖRLER YA DÜKKAN KAPATIYOR YA DA BİRLEŞİYOR



Şişli’de kadın kuaförü olan Nesin Demirtaş ise müşteri sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, “Müşteri sayımız azaldı. Çünkü alım gücü düştü, her şey çok pahalı geliyor insanlara. İki senede giderlerimiz yüzde 500-600 oranında arttı. Ürünlerimiz yurtdışından geliyor. Ana firma Avro üzerinden zam yapıyor. Biz de maliyetlerin artmasından ve özellikle kiralardaki bu artıştan dolayı bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz. Birçok meslektaşım kapatmak zorunda kalıyor ya da birleşiyor. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki günlerde fiyat tarifesine yeni bir zam daha bekliyoruz.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi