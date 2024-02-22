Uzman isim "Altın için sur üflendi" diyerek o tarihi işaret etti: Dizlerinizin üstüne çökeceksiniz...

Altına borcu olanlara seslenen ekonomist Hatice Kolçak, zamanın az kaldığını işaret etti. Milyonlarca yatırımcı tarafından yakın takibe alınan altın gelişmelerinde, haftaya rekorla başlayan altın fiyatları gündemde yer alıyor. Altın borcu olan vatandaşlar yükselişleri gördükçe ecel teri döküyor.

YENİ REKORLAR GELECEK



Günden güne yükselen altın fiyatlarıyla ilgili, daha ne kadar yükseleceği merak konusu oldu. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gerileyen altın, dolar kurundan aldığı destekle yeni rekorlara kapıyı açtı. Hafta başında 2.000 TL'nin üzerinde giriş yapan altın fiyatları, yatırımcıyı sevindirirken, borçluların kabusu oldu. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, bundan sonra olacakları tek tek anlattı. Altına borcu olanların vakit kaybetmemesi gerektiğini işaret ederek yeni rekorlar geleceğini söyledi.

KRİZ ANLARINA DİKKAT



Güvenilir liman olarak nitelendirilen altın, son zamanlarda yatırımcıların gözdesi oldu. Yükseliş eğilimi devam eden altında Ekonomist Hatice Kolçak'ın yorumları dikkat çekti.

Merak edilen soruları cevaplayan Kolçak, altına ve dövize borcu olanların bir an önce kapatması gerektiğini söyledi. Esnaf ve iş yeri sahiplerine çağrıda bulunan ekonomist, borçların dışında kriz anlarını yönetebilmek adına evde nakit tutulmasına da önem taşıdı.

ALTIN DEĞERİNDE FIRSAT



Altın ve dolar arasında yatırım tercihi yapmakta kararsız kalan vatandaşlara Kolçak'tan tavsiyeler geldi. Uzun vadeli yatırımlarda altının tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Gram altının halen ucuz olduğunu söyleyen Kolçak, yatırımcılar için bir fırsat olduğuna değindi.

GRAM ALTIN 3.000 TL OLACAK



Altın tarafında tahminlerini paylaşan Kolçak, mart ayı itibariyle 2.200 TL seviyelerini işaret etti. Tahminlerinin devamında haziran - temmuz ayı için gram altında 2500 - 2700 TL seviyelerinin altını çizerek yıl sonu için 3.000 TL rekorunun beklendiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi