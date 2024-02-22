- Ekonomi

Uzman isim "Altın için sur üflendi" diyerek o tarihi işaret etti: Dizlerinizin üstüne çökeceksiniz...

ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatlarındaki anlık düşüş ve yükselişlerin ardından ekonomist Hatice Kolçak'ın yorumu dikkat çekti. Yatırımcıların yakından takip ettiği ekonomist isim, altına borcu olanlara kötü haberi duyurdu. İşte korkutan uyarı...

Uzman isim "Altın için sur üflendi" diyerek o tarihi işaret etti: Dizlerinizin üstüne çökeceksiniz... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Altına borcu olanlara seslenen ekonomist Hatice Kolçak, zamanın az kaldığını işaret etti. Milyonlarca yatırımcı tarafından yakın takibe alınan altın gelişmelerinde, haftaya rekorla başlayan altın fiyatları gündemde yer alıyor. Altın borcu olan vatandaşlar yükselişleri gördükçe ecel teri döküyor.

YENİ REKORLAR GELECEK


Günden güne yükselen altın fiyatlarıyla ilgili, daha ne kadar yükseleceği merak konusu oldu. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gerileyen altın, dolar kurundan aldığı destekle yeni rekorlara kapıyı açtı. Hafta başında 2.000 TL'nin üzerinde giriş yapan altın fiyatları, yatırımcıyı sevindirirken, borçluların kabusu oldu. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, bundan sonra olacakları tek tek anlattı. Altına borcu olanların vakit kaybetmemesi gerektiğini işaret ederek yeni rekorlar geleceğini söyledi.

KRİZ ANLARINA DİKKAT


Güvenilir liman olarak nitelendirilen altın, son zamanlarda yatırımcıların gözdesi oldu. Yükseliş eğilimi devam eden altında Ekonomist Hatice Kolçak'ın yorumları dikkat çekti.

Merak edilen soruları cevaplayan Kolçak, altına ve dövize borcu olanların bir an önce kapatması gerektiğini söyledi. Esnaf ve iş yeri sahiplerine çağrıda bulunan ekonomist, borçların dışında kriz anlarını yönetebilmek adına evde nakit tutulmasına da önem taşıdı.

ALTIN DEĞERİNDE FIRSAT


Altın ve dolar arasında yatırım tercihi yapmakta kararsız kalan vatandaşlara Kolçak'tan tavsiyeler geldi. Uzun vadeli yatırımlarda altının tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Gram altının halen ucuz olduğunu söyleyen Kolçak, yatırımcılar için bir fırsat olduğuna değindi.

GRAM ALTIN 3.000 TL OLACAK


Altın tarafında tahminlerini paylaşan Kolçak, mart ayı itibariyle 2.200 TL seviyelerini işaret etti. Tahminlerinin devamında haziran - temmuz ayı için gram altında 2500 - 2700 TL seviyelerinin altını çizerek yıl sonu için 3.000 TL rekorunun beklendiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Olacak, Yer, sonra, Son, ilgili, Mart, devam, gram

22 Şub 2024 - 02:20 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Uzman isim "Altın için sur üflendi" diyerek o tarihi işaret etti: Dizlerinizin üstüne çökeceksiniz... mask
Uzman isim "Altın için sur üflendi" diyerek o tarihi işaret etti: Dizlerinizin üstüne çökeceksiniz...
Ev kiralamada yeni uygulamaya geçiliyor: Son 8 gün! Bunları yapan yandı... mask
Ev kiralamada yeni uygulamaya geçiliyor: Son 8 gün! Bunları yapan yandı...
'İşimiz Temiz Projesi' Türkiye'ye yayılacak mask
'İşimiz Temiz Projesi' Türkiye'ye yayılacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Ödemelerde kritik yenilik geliyor mask
Kredi kartı kullananlar dikkat! Ödemelerde kritik yenilik geliyor
Alanya'da yeni uygulama 1 Mart'ta başlayacak: Artık doğrulanması gerekecek mask
Alanya'da yeni uygulama 1 Mart'ta başlayacak: Artık doğrulanması gerekecek
Arabalar için motor teknolojisinde devrim gibi buluş: Mesafeler artık çok daha ucuz olacak mask
Arabalar için motor teknolojisinde devrim gibi buluş: Mesafeler artık çok daha ucuz olacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber