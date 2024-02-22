15 yaşındaki çocuklara sevindiren haber: 2019'dan beri yapılmıyordu... Artık yürürlükte!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2019 yılında son bulan hurda teşviki hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HURDA TEŞVİKİ YENİDEN UYGULANACAK MI?



Kamuson'da yer alan habere göre, 15 yaşından büyük araçlara yönelik bir teşvik programının yeniden uygulanması gerektiğini belirten Bendevi Palandöken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talepte bulundu.

Bendevi Palandöken, bu program kapsamında, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara verilen 15 bin TL'lik teşvikin yeniden hayata geçirilmesini istiyor.

Eski, çürümüş ve çevre kirliliği yaratan araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, bu tür teşviklerin ekonomik canlanma, geri dönüşümü teşvik etme ve çevre dostu uygulamaları destekleme amaçları taşıdığını ifade etti.

"ARACINI HURDAYA VERENLERE İMTİYAZ SAĞLANSIN"



Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle sıfır araç fiyatlarının yükselmesi ve vergisiz fiyatı artan araçların ÖTV matrahının yükselmesi nedeniyle araç fiyatlarının iki katından fazla arttığını ifade etti.

Araçlarını hurdaya verenlere çeşitli imtiyazlar sağlanmasını tavsiye eden Bendevi Palandöken, vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar olması gerektiğini söylerken, hurda ve yaşlı araçların çevresel sorunlara yol açtığını, kara duman salınımı ve egzoz emisyon değerlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi