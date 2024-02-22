Ev kiralamada yeni uygulamaya geçiliyor: Son 8 gün! Bunları yapan yandı...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), “Dijital Vergi Dairesi”nden kiracıları ilgilendiren “Kira Bildirim Formu” ile ev sahiplerinin bildirimlerini teyit etmeyi amaçlarken, gözler 1 Mart tarihinde başlayacak yeni beyannameye çevrildi. Bu kapsamda kayıt dışılık ile mücadele kapsamında atılan adımlara kira ile ilgili uygulama da dahil edildi.

GİB, Dijital Vergi Dairesi’nden kiracılara yönelik “Kira Bildirim Formu” yayınladı. Kiracılar eğer Dijital Vergi Dairesi’ne abonelikleri varsa kullanıcı bilgileri ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak forma erişebiliyor. E-Devlet şifresiyle gerekli bilgilere erişim sağlamak mümkün. Uygulamaya girildiğinde “Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz." ifadesi görülüyor.

Bu yöntem ile mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların beyanlarını karşılaştırma imkanı sağlanacak. Bu sayede düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar ya da hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkmış olacak. Bu adımın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda önemli bir işlev görmesi amaçlanıyor.

EMLAKÇILAR YAKIN TAKİBE ALDI



Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, GİB’in uygulaması ile ilgili değerlendirmesinde, vergi dairesi müdürlüklerindeki personelin uzun zamandır sahaya çıkarak kiracı ile ev sahiplerini ziyaret ettiğini ve burada kiralara dair sorular yönelttiğini aktardı.

Akçam, "'Kiranız ne kadar, geçmiş yıllardan bu yana kiranız ne kadar arttı, kiranızı yatırdığınız IBAN numarası nedir, evi emlak danışmanı ya da ev sahibi aracılığıyla mı tuttunuz?' gibi sorularla vatandaştan bilgi alınıyor. Eğer kendisi veya ilgili kişi yoksa eve ihbarname bırakılıyor. Sorularla aynı zamanda emlakçılar da denetleniyor." dedi.

Vatandaşın Dijital Vergi Dairesi aracılığı ile “Kira Bildirim Formu” alanından da bu soruları yanıtlayabilmesine olanak sağlandığına değinen Akçam, ev sahiplerinin beyanlarının kiracıların verdiği bilgiler ile karşılaştırıldığını aktardı. Akçam, bu süreçte bilgilerin tutmaması halinde cezai müeyyide uygulanacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Her yıl ev sahiplerinin kira beyannamesi verme zorunluluğu var. Düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanların sayısı oldukça fazla. Bunun tespiti için güzel bir çalışma."

KİRA BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 MART’TA BAŞLIYOR



Akçam, beyanname verme sürecine az kaldığını anımsatarak ev sahiplerini de uyardı:

"Kira beyannameleri, 1 Mart'tan itibaren verilmeye başlanıyor. GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebiliyor. Eğer portal üzerinden sıkıntı yaşanırsa mali müşavirden, muhasebeciden de destek alabilirler.

Vatandaş kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra vergisini ödedikten sonra korkulacak bir ortam yok. Kira vergisinde belli istisnai durumlar da var. Yıllık kira geliri 33 bin liradan az olanlar vergiden muaf oluyor. Bunun üzerindeki kira gelirleri vergilendiriliyor. "

Kaynak: Haber Merkezi