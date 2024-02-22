Hataya yer yok

TRENDYOL Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, 25 Şubat Pazar günü İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ligde 29 puanla 15. basamakta bulunan ve sıkıntılı haftalar geçiren turuncu yeşilli ekip, 28 puanla 16. sırada yer alan Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmenin planlarını yapıyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini Alanya'da 2-1 yenmeyi başaran Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı mücadeleden de 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda zorlu maçın taktik provasını gerçekleştirdiler.
SAHADA TOPLANTI YAPTI
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, idmandan önce saha içinde oyuncuları ile toplantı yaptı. Son oynanan Adana Demirspor maçının ikinci yarısında yapılan hatalara vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, özellikle de savunma hattında forma giyen oyunculara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Talebelerine çok kritik bir sürece girdiklerini, bu süreçte oynayacakları maçların bir çoğunun küme düşme hattında yer alan rakipleri ile olduğunu hatırlatan Tekke, oyuncularından tam performans beklediğini yineledi. Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.