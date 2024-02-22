- Spor

Hataya yer yok

ABONE OL Google News Sayfamız

Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçına hazırlanan Corendon Alanyaspor, ateş hattını yakından ilgilendiren 6 puanlık maçta hata yapmak istemiyor

Hataya yer yok mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TRENDYOL Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, 25 Şubat Pazar günü İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ligde 29 puanla 15. basamakta bulunan ve sıkıntılı haftalar geçiren turuncu yeşilli ekip, 28 puanla 16. sırada yer alan Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmenin planlarını yapıyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini Alanya'da 2-1 yenmeyi başaran Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı mücadeleden de 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda zorlu maçın taktik provasını gerçekleştirdiler.

Hataya yer yok

SAHADA TOPLANTI YAPTI


Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, idmandan önce saha içinde oyuncuları ile toplantı yaptı. Son oynanan Adana Demirspor maçının ikinci yarısında yapılan hatalara vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, özellikle de savunma hattında forma giyen oyunculara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Talebelerine çok kritik bir sürece girdiklerini, bu süreçte oynayacakları maçların bir çoğunun küme düşme hattında yer alan rakipleri ile olduğunu hatırlatan Tekke, oyuncularından tam performans beklediğini yineledi. Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi

# Olacak, günü, Alanya, Yer, Son, İstanbul, pazar

22 Şub 2024 - 02:03 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

TFF resmen duyurdu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı stadyum ve tarihi mask
TFF resmen duyurdu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı stadyum ve tarihi
Şimşek'te 3 puan hedefi mask
Şimşek'te 3 puan hedefi
Galibiyet hasreti sürüyor mask
Galibiyet hasreti sürüyor
TFF, Süper Kupa maçının tarihini duyurdu mask
TFF, Süper Kupa maçının tarihini duyurdu
11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi mask
11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Alanyaspor, Fatih Karagümrük için hazırlanıyor mask
Alanyaspor, Fatih Karagümrük için hazırlanıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber