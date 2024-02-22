Alanya'da silahlı saldırıya uğramıştı! Son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı’nda meydana gelmişti. Aralarında Ömer Karaman’ın da bulunduğu iki kişi, bir şahısla tartışmaya başlamış, tartışma sonucu silahla vurularak ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Ömer Karaman için dün Oba'da bulunan Arif-Şerife Ünal Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ömer Karaman’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Ömer Karaman, kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Oba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan silahla vurularak yaralanan Vural A. adlı diğer şahsın tedavisine devam edildiği, polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi