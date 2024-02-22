Kadınlara KADES anlatıldı

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından Mahmutlar Mahallesi'nde kadınlara KADES uygulaması, 6284 Sayılı kanun ve yaptırımları ile elektronik kelepçe uygulaması hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme sırasında konu ile ilgili broşürler de dağıtıldı. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi