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Kadınlara KADES anlatıldı

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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlara KADES (Kadın Destek Uygulaması) bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

22 Şub 2024 - 01:56 - Asayiş

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