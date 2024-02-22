- Asayiş

Belediyedeki sürücülere trafik eğitimi verildi

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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde belediye görevli operatör ve araç sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Belediyedeki sürücülere trafik eğitimi verildi mask
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İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 11. Jandarma Motorlu Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince ilçe belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Araç Bakım ünitesinde çalışan araç sürücüleri ile operatörlere trafikte uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Eğitime 150 personel katıldı.


Eğitimde, trafik kuralları, ışık ve işaretler, çalışma alanında alınacak emniyet tedbirleri, hız kuralları, takip mesafesi, emniyet kemerinin önemine ilişkin kurallar anlatıldı. (AA)

# İlçe, araç, Jandarma

22 Şub 2024 - 01:54 - Asayiş

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