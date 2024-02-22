- Eğitim

AÜ’de GÜNKAF heyecanı

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Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bölgenin en kapsamlı kariyer fuarı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) kapılarını açıyor. Fuara ALKÜ ve Alanya Üniversitesi de katılacak

AÜ’de GÜNKAF heyecanı mask
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AKDENİZ Üniversitesi ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nın açılışına saatler kaldı. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 12 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nın açılış töreni 23 Şubat Cuma (yarın) günü saat 09.00'da Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 12 üniversitenin rektörü ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşecek fuar, eğitimden teknolojiye, sanattan spora pek çok alanda sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak.


REKOR KATILIM BEKLENİYOR


23-24 Şubat tarihlerinde 2 gün süresince düzenlenecek GÜNKAF'ta öğrencilerin iş hayatına daha iyi hazırlanması amacıyla mülakatlar, söyleşiler, eğitimler, seminerler, örnek olay çalışmaları, çeşitli atölye çalışmaları yapılacak. Alanında yetkin isimler tecrübe paylaşımlarıyla da öğrencilere rehberlik edecek. Yine 200'ün üzerinde açılacak firma standıyla öğrenciler firmalarla iş ve staj imkânları için birebir görüşme fırsatı bulacak. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak GÜNKAF'ta tiyatrolar, dans gösterileri, ebru resim, seramik atölyelerinin yanı sıra Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi TIR'ı da ziyaretçilere açık olacak. 85 farklı etkinlik ile rekor kıran GÜNKAF'ta öğrenciler kariyerlerini şekillendirmenin yanı sıra yeteneklerini keşfedip keyifli vakit geçirecekler.


13 ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ


Fuara Akdeniz Üniversitesinin yanı sıra Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Belek Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri katılım sağlayacak. 200'ün üzerinde firmanın stant açacağı fuarı 50 binin üzerinde katılımcının ziyaret etmesi bekleniyor. (DHA)

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22 Şub 2024 - 01:46 - Eğitim

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