Rusların konut tercihinde Türkiye 3. sırada

Yandex Nedvijimost servisinin verilerine göre, Rusya vatandaşlarının geçen ocak ayında yurt dışında inşaat halindeki konutlar için en fazla arama yaptıkları ülkeleri başında Birleşik Arap Emirlikleri ( yüzde 63), Tayland (yüzde 19) ve Türkiye (yüzde 16) geliyor. Rusya vatandaşlarının Tayland’da emlak danışmanlığı hizmeti için yaptıkları aramalar geçen kasım ayından bu yana yüzde 81 arttı. Birleşik Arap Emirlikleri için yapılan aramaların sayısı yüzde 39, Türkiye’deki yeni konutlar için yapılan aramaların sayısı yüzde 56 azaldı. 2023 yılında Tayland’da en fazla konut satın alan yabancılar arasında Ruslar (yüzde 9), Çinlilerden (yüzde 46) sonra ikinci sırada. ABD’li yatırımcılar yüzde 3,9 ile üçüncü. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı