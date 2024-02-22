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Maldivler Antalya'ya rakip oldu

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MALDİVLER otelleri bahar ve yaz ayları için Ruslara ciddi indirimler sunuyor.

Maldivler Antalya'ya rakip oldu mask
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Rus turist pazarından aldığı payı artırmak isteyen Maldivler'de otelciler bahar ve yaz ayları için sert fiyat indirimine gitti. Rus tur operatörü PAC Group yetkilileri Maldivler otellerinin Çin ve Hindistan pazarından beklenen talebe ulaşamadığını bu sebeple Rusya pazarına odaklandıklarını belirtti. Maldivler'deki otelcilerin cazip fiyatlar ve ek bonuslarla Rus turistleri çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Rus turizm haber sitesi Tourdom.ru'da yer alan habere göre erken rezervasyondaki cazip indirimlerle Maldivler'deki otellerde Türkiye sahillerindeki iyi otellerle hemen hemen aynı seviye fiyatlarla tatil yapma imkanı bulunuyor. PAC Group yetkilisi “VIP segmentte Maldivler'de tatilin maliyeti neredeyse Türkiye ile kıyaslanabilir düzeyde. Temmuz-Ağustos aylarında Antalya kıyılarına göre daha ılıman bir iklime ihtiyaç duyan turistlere Maldivler güvenle tavsiye edilebilir” ifadelerini kullandı.


YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM


ART-TOUR başkanı Dmitry Arutyunov yüksek dolar kurundan dolayı son aylarda Maldivler'deki otel doluluklarının istenen seviyede olmadığını, otellerin bahar ve yaz aylarında dolulukları artırmak için erken rezervasyonlara özel kampanyalar düzenlediğini ifade etti. Arutyunov, "Maldivler otellerinin promosyonları yüzde 50'ye varan indirimleri, ücretsiz transferleri ve yarım pansiyondan her şey dahile yükseltmeyi içeriyor. Çocuklara ücretsiz konaklama ve transfer imkanı sunuluyor” dedi. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

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22 Şub 2024 - 01:44 - Turizm

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