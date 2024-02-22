- Turizm

Rehberlik Yasası değişikliği askıda

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KOMİSYONDAN geçerek meclise gönderilen 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununda yapılması planlanan değişikliğin askıya alındığı belirtildi.

Rehberlik Yasası değişikliği askıda mask
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi, geçtiğimiz günlerde meclis gündemine alınmıştı. Tur operatörleri ve rehberlerinden gelen tepkiler üzerine, AK Parti Meclis Grubu sektör temsilcileriyle görüşme kararı aldı. Teklifin, kaygıları giderecek şekilde yenilenmesi bekleniyor.


İSTİHDAM KAPISI OLACAK


AK Parti kaynakları, düzenleme ile yeni bir istihdam sahasının oluşturulacağını ifade ediyor. Ülke genelinde 13 bin 500 ila 16 bin arasında değişen rehber sayısının artırılmasının amaçlandığı yasa teklifine gelen itirazları değerlendiren iktidar partisi yönetimi, sektör temsilcileriyle bu hafta içinde görüşecek. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel

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22 Şub 2024 - 01:42 - Turizm

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