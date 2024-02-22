Rehberlik Yasası değişikliği askıda

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi, geçtiğimiz günlerde meclis gündemine alınmıştı. Tur operatörleri ve rehberlerinden gelen tepkiler üzerine, AK Parti Meclis Grubu sektör temsilcileriyle görüşme kararı aldı. Teklifin, kaygıları giderecek şekilde yenilenmesi bekleniyor.
İSTİHDAM KAPISI OLACAK
AK Parti kaynakları, düzenleme ile yeni bir istihdam sahasının oluşturulacağını ifade ediyor. Ülke genelinde 13 bin 500 ila 16 bin arasında değişen rehber sayısının artırılmasının amaçlandığı yasa teklifine gelen itirazları değerlendiren iktidar partisi yönetimi, sektör temsilcileriyle bu hafta içinde görüşecek. (Kaynak: Turizm Güncel)
Kaynak: Turizm Güncel
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.