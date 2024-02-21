Korkunç olay! 7 yaşındaki kız çocuğu açtığı çukurun çökmesiyle hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda çukurun çökmesi sonucu kız çocuğunu içine düşerek hayatını kaybetti, erkek çocuğu ise yaralı olarak kurtuldu.

Yetkililer, 7 yaşındaki kız çocuğunun sahilde kazdığı 1,8 metre derinliğindeki çukura tamamen, 8 yaşındaki erkek çocuğunun da göğsüne kadar gömülü olarak bulunduğunu aktardı. Kız çocuğunun hayatını kaybettiğinin belirtilirken erkek çocuğunun ise durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Çocukların söz konusu çukuru kazmak için bir yetişkinden yardım alıp almadığı ise bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi