Otobüs, ticari araç ve otomobil birbirine girdi

Kocaeli’de Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı otomobil ile M.Y. yönetimindeki özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI





Kazada aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Kaynak: Anadolu Ajansı