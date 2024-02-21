- Asayiş

Otobüs, ticari araç ve otomobil birbirine girdi

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Otobüs, ticari araç ve otomobil birbirine girdi mask
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Kocaeli’de Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı otomobil ile M.Y. yönetimindeki özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağlık, Polis, sevk, araç, kişi, kaza

21 Şub 2024 - 23:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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