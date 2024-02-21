Otobüs, ticari araç ve otomobil birbirine girdi

Kocaeli’de Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı otomobil ile M.Y. yönetimindeki özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.