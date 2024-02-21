- Asayiş

Zincir marketin deposu alev alev yandı

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zincir marketin deposu alev alev yandı mask
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Marmara Mahallesi Avrasya Caddesi'nde bir zincir markete ait ürünlerin bulunduğu tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve cadde kısa süreliğe trafiğe kapatıldı.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası cadde trafiği de normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağlık, Polis, Yangın, sevk

21 Şub 2024 - 23:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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