Zincir marketin deposu alev alev yandı

Marmara Mahallesi Avrasya Caddesi'nde bir zincir markete ait ürünlerin bulunduğu tek katlı depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve cadde kısa süreliğe trafiğe kapatıldı.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası cadde trafiği de normale döndü.





Kaynak: Anadolu Ajansı