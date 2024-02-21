Mesai saatlerinin kısalacağı iddialarına son nokta konuldu: Böyle bir çalışma...

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç şu an için böyle bir çalışma olmadığını söylediği açıklamasını şöyle sürdürdü:
'ŞU AN İÇİN BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK'
"Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Bir şekilde ortaya atıldı ve büyüdü. Bu konu daha önceki bakan Vedat Bilgin zamanında da gündeme gelmişti. AB ülkelerinde çalışma saatlerinin kısaldığı haberleri izliyoruz. O da bunlara binayen Türkiye'de de gelecekte böyle bir adım atılabileceğini ifade etmişti ama şu an için Çalışma Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışması söz konusu değil.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.