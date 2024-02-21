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Öğrenci yurdunda yangın çıktı

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Kocaeli'de yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci yurdunda yangın çıktı mask
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Gazanfer Bilge Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu lojman binasının 1. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenenler sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağlık, Polis, Yangın, Kredi, sevk

21 Şub 2024 - 23:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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