21 Şub 2024 - 22:56- Gündem G:

Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı

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Osmaniye'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.A. idaresindeki 80 AK 567 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 80 ABT 440 plakalı otomobil ve D.A'nın kullandığı 01 BLS 30 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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21 Şub 2024 - 22:56 AA Osmaniye- Gündem

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