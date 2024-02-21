Feci kaza! 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki 80 AK 567 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 80 ABT 440 plakalı otomobil ve D.A'nın kullandığı 01 BLS 30 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.