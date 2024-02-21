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Müjdat Gezen'den Yılmaz Erdoğan'a: Vaktinde konservatuvar imtihanlarından iyi ki almamışız

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Müjdat Gezen'den Yılmaz Erdoğan hakkında bomba açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

Müjdat Gezen'den Yılmaz Erdoğan'a: Vaktinde konservatuvar imtihanlarından iyi ki almamışız mask
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Açıklamalarıyla sıkça gündem olan usta isim Müjdat Gezen, son olarak İnci Taneleri dizisi ve Yılmaz Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

'YILMAZ ERDOĞAN'IN NELER YAPTIĞINA BAKIN'

Yılmaz Erdoğan hakkında da açıklamalar yapan Gezen, şu ifadeleri kullandı:
"Senaryo nedir, nasıl yazılır? Aktörlük nedir? Yapımcılık nedir? Şu Yılmaz Erdoğan'a mutlaka bakın neler yaptığına bayıldım. Ellerine kollarına sağlık. Geçenlerde Yılmaz Erdoğan, 'Hocam vaktiyle konservatuvar imtihanlarına girdim, beni almadın' demişti. İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık. Yılmaz üst düzey zekaya ve kaleme sahip. Onları eğip bükmeye gelmez. Yılmaz kendi ekolünü yarattı."

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, Son

21 Şub 2024 - 22:20 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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