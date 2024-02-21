Müjdat Gezen'den Yılmaz Erdoğan'a: Vaktinde konservatuvar imtihanlarından iyi ki almamışız

Açıklamalarıyla sıkça gündem olan usta isim Müjdat Gezen, son olarak İnci Taneleri dizisi ve Yılmaz Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.
'YILMAZ ERDOĞAN'IN NELER YAPTIĞINA BAKIN'
Yılmaz Erdoğan hakkında da açıklamalar yapan Gezen, şu ifadeleri kullandı:
"Senaryo nedir, nasıl yazılır? Aktörlük nedir? Yapımcılık nedir? Şu Yılmaz Erdoğan'a mutlaka bakın neler yaptığına bayıldım. Ellerine kollarına sağlık. Geçenlerde Yılmaz Erdoğan, 'Hocam vaktiyle konservatuvar imtihanlarına girdim, beni almadın' demişti. İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık. Yılmaz üst düzey zekaya ve kaleme sahip. Onları eğip bükmeye gelmez. Yılmaz kendi ekolünü yarattı."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.