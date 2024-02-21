21 Şub 2024 - 21:57- Magazin G:

Oyuncu Melis Sezen ve sevgilisi Atilla Bingöl ayrıldı

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Ünlü oyuncu Melis Sezen ile iş adamı Atilla Bingöl sessiz sedasız ayrıldı.

Oyuncu Melis Sezen ve sevgilisi Atilla Bingöl ayrıldı mask
Oyuncu Melis Sezen ve sevgilisi Atilla Bingöl ayrıldı
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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaştı. Son zamanlarda iş adamı Atilla Bingöl ile olan aşkıyla anılan Melis Sezen'in aşkı kısa sürdü.

BOMBA AYRILIK

Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen, bir süredir iş adamı Atilla Bingöl ile beraberlik yaşıyordu. Aşkları kısa süren çift, ayrıldı. Melis Sezen ile Atilla Bingöl'ün aşkı sona erdi. Çiftin geçen haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdıkları öğrenildi.

2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen'in babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Kaynak: MYNET

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21 Şub 2024 - 21:57 - Magazin

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