21 Şub 2024 - 21:51- Gündem G:

Bakan Bolat'ın acı günü: Babasını kaybetti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

21 Şub 2024 - 21:51 - Gündem

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