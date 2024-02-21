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Son dakika! Süper Lig'in bitiş tarihi değişti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da oynanacak olması sebebiyle Süper Lig fikstürünün bir hafta kaydırıldığını ve ligin 26 Mayıs'ta biteceğini açıkladı.

Son dakika! Süper Lig'in bitiş tarihi değişti mask
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TFF, 7 Nisan'da  Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı nedeniyle Süper Lig fikstürünün bir hafta kaydırıldığını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle;

Trendyol Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına,
Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi

# Karar, Süper Kupa, tff, 2024

21 Şub 2024 - 21:47 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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