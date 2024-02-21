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Antalya ve Alanya'da sürücülere flaş uyarı: Sabahtan itibaren başlıyor! Büyük ceza yememek için dikkat edin

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Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube’den aktarılan bilgiye göre yarından (22 Şubat) itibaren ülke genelinde sıkı ve yoğun bir denetim dönemi başladığı açıklandı. Denetim dönemi 4 Mart tarihine kadar sürecek. Antalya ve Alanyalı sürücüleri trafikte dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Antalya ve Alanya'da sürücülere flaş uyarı: Sabahtan itibaren başlıyor! Büyük ceza yememek için dikkat edin mask
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Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube yarından itibaren ülke genelinde sıkı bir denetim döneminin başladığını açıklayarak sürücülere uyarılarda bulunuldu.

DRONLARLA DESTEKLENECEK


Denetimlerin özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yapılacağı ve ekiplerin 24 saat boyunca denetimde olduğu vurgulandı. Bunların yanı sıra 70’in üzerinde gece görüş kamerasına sahip dronlarla da denetim desteklenecek. Antalya ve Alanyalı sürücülerin denetimde ceza almamaları için trafikte dikkatli olmaları uyarıldı.

4 MART'A KADAR SÜRECEK

Denetimlerde özellikle emniyet kemeri kullanmayanlar belirlenecek ve cezai işlem uygulanacak. Ayrıca kırmızı ışık ve yaya geçidi ihlali ve diğer cezalarda dronların da destekleriyle belirlenecek. Denetimlerin sıkılaştırıldığı vurgulandığı açıklamada sürücüleri trafikte dikkatli olmaları söylendi. Denetim dönemi 4 Mart'a kadar sürecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# Saat, Antalya, ceza, Mart

21 Şub 2024 - 21:19 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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