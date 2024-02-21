Antalya ve Alanya'da sürücülere flaş uyarı: Sabahtan itibaren başlıyor! Büyük ceza yememek için dikkat edin

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube yarından itibaren ülke genelinde sıkı bir denetim döneminin başladığını açıklayarak sürücülere uyarılarda bulunuldu.
DRONLARLA DESTEKLENECEK
Denetimlerin özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yapılacağı ve ekiplerin 24 saat boyunca denetimde olduğu vurgulandı. Bunların yanı sıra 70’in üzerinde gece görüş kamerasına sahip dronlarla da denetim desteklenecek. Antalya ve Alanyalı sürücülerin denetimde ceza almamaları için trafikte dikkatli olmaları uyarıldı.
4 MART'A KADAR SÜRECEK
Denetimlerde özellikle emniyet kemeri kullanmayanlar belirlenecek ve cezai işlem uygulanacak. Ayrıca kırmızı ışık ve yaya geçidi ihlali ve diğer cezalarda dronların da destekleriyle belirlenecek. Denetimlerin sıkılaştırıldığı vurgulandığı açıklamada sürücüleri trafikte dikkatli olmaları söylendi. Denetim dönemi 4 Mart'a kadar sürecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.