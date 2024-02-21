21 Şub 2024 - 20:26- Ekonomi G:

Kredi kartı kullananlar dikkat! Ödemelerde kritik yenilik geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarda kredi kartı kullanımı azaltmayı ve taksit sayısını düşürmeyi istediklerini ifade etmişti. Bankalardan konuyla ilgili ilk adım geldi. İşte ayrıntılar....

Kredi kartı kullananlar dikkat! Ödemelerde kritik yenilik geliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bazı bankalar kredi kartı harcamalarını azaltmak için ilk adımı attı. Bankalar tek tek ticari kredi kartlarında asgari ödeme oranını %50'ye çıkarmaya başladı. Bu kararın kart harcamalarını kısıtlamaya yönelik bir hamle olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz gün Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi-banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin açıklamasında, “Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

# akaryakıt, yüzde, Karar, Kredi, ödeme

21 Şub 2024 - 20:26 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son dakika! Dolarda yeni rekor geldi mask
Son dakika! Dolarda yeni rekor geldi
Motorin indirimi tabelaya yansıdı! mask
Motorin indirimi tabelaya yansıdı!
Alanya'da artık alıcısı kalmadı mask
Alanya'da artık alıcısı kalmadı
Bakan Şimşek açıkladı: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz mask
Bakan Şimşek açıkladı: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz
Ev hanımlarına nakit ödeme verecek bankalar belli oldu! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Vakıfbank! 45.000 TL’ye kadar ödeme alabilirsiniz mask
Ev hanımlarına nakit ödeme verecek bankalar belli oldu! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Vakıfbank! 45.000 TL’ye kadar ödeme alabilirsiniz
6 ay ertelemeli düşük faizli kredi! Borcu boyunu aşana devlet desteği mask
6 ay ertelemeli düşük faizli kredi! Borcu boyunu aşana devlet desteği
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber