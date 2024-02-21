Kredi kartı kullananlar dikkat! Ödemelerde kritik yenilik geliyor

Bazı bankalar kredi kartı harcamalarını azaltmak için ilk adımı attı. Bankalar tek tek ticari kredi kartlarında asgari ödeme oranını %50'ye çıkarmaya başladı. Bu kararın kart harcamalarını kısıtlamaya yönelik bir hamle olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz gün Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi-banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin açıklamasında, “Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi