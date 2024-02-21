Son dakika! Emekli ikramiyesi komisyondan geçti: 3 bin TL...

Emeklinin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Kaynak: DHA
Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükselmesini öngören madde Meclis'te komisyondan geçti.
Çorum Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.