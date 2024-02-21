21 Şub 2024 - 20:26- Gündem G:

Son dakika! Emekli ikramiyesi komisyondan geçti: 3 bin TL...

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Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükselmesini öngören madde Meclis'te komisyondan geçti.

21 Şub 2024 - 20:26 - Gündem

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