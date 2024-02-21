21 Şub 2024 - 20:16- Magazin G:

Survivor'da sigara mı içiliyor? Nefise'nin görüntüsü bomba gibi düştü

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Survivor 2024 All Star'da Nefise Karatay'ın, kameraya yansıyan bir görüntüsüyle sigara içtiği iddia edildi.

Survivor'da sigara mı içiliyor? Nefise'nin görüntüsü bomba gibi düştü mask
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2023 Survivor şampiyonu olan Nefise, 2024 All Star kadrosunda da yer alıyor. Aleyna’ya savurduğu küfürlerden dolayı tepkilere neden olan Nefise, şimdi de son bölümdeki görüntüleriyle gündemde.

Pınar ve Sema’nın yaşadığı kavgada kameralara yansıyan Nefise’nin elinde bir şey saklaması dikkat çekerken, birçok sosyal medya kullanıcısı Nefise’nin elindekinin sigara olduğunu iddia etti.

Nefise’nin son görüntüleri olay olurken, sosyal medya kullanıcılarından da konuyla ilgili çeşitli yorumlar geldi.

Kaynak: KARAR

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21 Şub 2024 - 20:16 - Magazin

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