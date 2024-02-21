Survivor'da sigara mı içiliyor? Nefise'nin görüntüsü bomba gibi düştü

2023 Survivor şampiyonu olan Nefise, 2024 All Star kadrosunda da yer alıyor. Aleyna’ya savurduğu küfürlerden dolayı tepkilere neden olan Nefise, şimdi de son bölümdeki görüntüleriyle gündemde.

Pınar ve Sema’nın yaşadığı kavgada kameralara yansıyan Nefise’nin elinde bir şey saklaması dikkat çekerken, birçok sosyal medya kullanıcısı Nefise’nin elindekinin sigara olduğunu iddia etti.

Nefise’nin son görüntüleri olay olurken, sosyal medya kullanıcılarından da konuyla ilgili çeşitli yorumlar geldi.

Kaynak: KARAR