TFF, Süper Kupa maçının tarihini duyurdu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00’de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacaktır" denildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY ÇEYREK FİNAL OYNARSA...
Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa’da çeyrek finale yükselirse, 11 Nisan’da çeyrek final ilk maçlarını oynayacaklar. Süper Kupa ise 7’sinde oynanacak. Bu sıkışık takvimin oluşma ihtimali iki takımın taraftarlarını da kızdırdı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.