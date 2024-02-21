Şenol Güneş'in yeni takımı herkesi şaşırttı

5 Ekim 2023 tarihinde Lugano'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş ile bir araya gelmişti. Uzun süren toplantının ardından Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş karşılıklı bir şekilde anlaşarak yollarını ayırdığını duyurmuştu.

YENİ ROTA: KORE MİLLİ TAKIMI

O tarihten bu yana takım çalıştırmayan Şenol Güneş hakkında çarpıcı açıklama ise yıllardır yardımcılığını yapan isim Şeref Çiçek'ten geldi. Şenol Güneş'in, Kore Milli Takımı'ndan teklif beklediğini söyleyen Çiçek, ''Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek" ifadelerini kullandı. Çok yakında teklifin geleceğini ve Güneş'in şimdiden Korece öğrenmeye başladığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi