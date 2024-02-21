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Serenay Sarıkaya yeşil bikinisiyle mest etti

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Aile dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bu sefer de tatil pozlarıyla gündeme geldi

Serenay Sarıkaya yeşil bikinisiyle mest etti mask
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İddialı pozları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya son paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerinde topladı. Aile dizisinin final yapmasının ardından tatil çıkan ünlü oyuncu paylaştığı pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU

10,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan Sarıkaya'nın giydiği yeşil renkli bikini çok yakıştırılırken, paylaşımına da "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya yeşil bikinisiyle mest etti

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Son, aile

21 Şub 2024 - 20:00 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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