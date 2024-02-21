Serenay Sarıkaya yeşil bikinisiyle mest etti

İddialı pozları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya son paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerinde topladı. Aile dizisinin final yapmasının ardından tatil çıkan ünlü oyuncu paylaştığı pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU

10,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşan Sarıkaya'nın giydiği yeşil renkli bikini çok yakıştırılırken, paylaşımına da "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi