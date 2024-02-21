Antalya'da sahneye alkollü çıkan Nev'e tepki: “İn abi aşağıya"

Dün akşam Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Nev'in sarhoş olduğu ve şarkıları söyleyemediği iddia edildi.

Seyircilerin tepki göstermesinin ardından Nev'in hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden birinde seyircinin "İn ağabey aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

"Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk eden şarkıcıya seyircilerin "Terbiyesiz" diye bağırdığı görüldü.

Kaynak: T24