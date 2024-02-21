Şok olay! İş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

Sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İsmail Karabıyık (43)’ı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başında silah girişi bulunan Karabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI ARAŞTIRILIYOR

Olayı haber alan İsmail Karabıyık’ın yakınları iş yerinin önüne geldi. Gözyaşlarına boğulan ve ne olduğunu anlamaya çalışan yakınlardan biri baygınlık geçirdi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Kaynak: DHA