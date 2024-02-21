Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK'ten flaş ceza

RTÜK, vatandaşlardan gelen "dizideki başörtülü kadınlara yaptırılan İsrail menşeili ürün reklamlarıyla ilgili" şikayetler üzerine Kızılcık Şerbeti dizisine ceza kesti. Dizi hakkında rapor hazırlayan uzmanlar, yapımda yer alan ürün yerleştirme uygulamalarının usulsüz olduğunu tespit etti.
Ürün yerleştirme kurallarına göre reklamı yapılan markaya odaklanılmaması gerekirken, dizinin senaryosunun anılan tanıtıma göre uyarlandığı belirlendi.
Oluşturulan diyalogların abartılı şekilde ürünü överek ön plana çıkartmasını yasa ihlali olarak kabul eden RTÜK, 6112 sayılı Yasa'da geçen "Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz" hükmünü ihlal eden Show TV'ye idari para cezası uyguladı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.