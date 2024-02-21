Özgür Özel'e Özçelik'ten 'Alanya' sözü

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Antalya Buluşması Aday Tanıtım Toplantısı’nı düzenlediği Cam Piramit, gövde gösterisine sahne oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda Antalya’nın Belediye Başkan Adayları tanıtıldı. Toplantıda CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in yanı sıra eski İlçe Başkanı ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Şengül Yeşildal, İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile çok sayıda partili yer aldı. Salonu hınca hınç dolduran coşkulu kalabalık, tek tek sahneye davet edilen başkan adaylarını uzun süre ayakta alkışladı.

KAZANAN ALANYA OLACAK

Genel Başkan Özgür Özel ile özel bir görüşme yapan Özçelik, "Sayın Genel Başkanımıza öncelikle Alanyalı hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Kendisi de Alanyalı hemşehrilerimize selamlarını gönderdi. Genel Başkanımız şehrimize büyük önem veriyor. Antalya’da olduğu gibi Alanya'da da vatandaşlarımızı CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız. Liyakatli kadrolarımızla en iyi hizmeti vatandaşlarımıza sunmak için çok çalışacağız. En iyi hizmeti vermek için halkımıza ve genel başkanımıza söz verdik" dedi.