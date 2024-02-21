Antalya'da saat kulesine ikiz saati takıldı

Antalya'nın sembollerinden tarihi saat kulesinin 1985'te çalınan saatinin yerine birebir ikizi olan saat takıldı. Tarihi saatlerin tamirini yapan ender ustalardan Recep Gürgen, "Orijinal makinesinin peşine düştük. Bir şekilde benzerini temin ettik. Saatin makinesi aynı dönemin fakat başka bir kuleye ait bir makineydi. 1-2 gün içerisinde tamamıyla çalışır hale gelecek" dedi.

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapıda, geçen yıl şubat ayında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kuledeki restorasyon ve kazı çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esin Kuleli'nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla yürütülüyor. Harabeyi andıran kule içinde önceki yıllarda zeminden 8 metre yüksekliğe kadar betonla doldurulan alandaki kazı çalışmalarında, yaklaşık 1 metre derinde, biri saat düzeneğinin çalışması, diğeri kulenin en üst kısmındaki çanın her saat başı çalmasını sağlayan 40'ar kiloluk iki kurşun parça bulunmuştu. Ayrıca kuledeki kampana ve diğer parçalar da konservasyon için Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SAAT, SAAT KULESİNE YERLEŞTİRİLDİ

Restorasyonda, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin orijinal olmadığı ortaya çıkmış, 1985 yılında çalınmış olabileceği değerlendirilmişti. Yerine takılan saatlerin de plastik olduğu, bu saatleri tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı belirlendi. Plastik saatler sökülerek saat kulesinin çalınan saatinin birebir aynısını bulmak için çalışma başlatıldı. Tarihi saatlerin tamirini yapan ender ustalardan İstanbul'da yaşayan Recep Gürgen ile temasa geçildi. Gürgen tarafından, 1900'lü yıllardaki orijinaline uygun, her saat başı ses çıkaracak şekilde bir koleksiyonerin hibe ettiği saatin tamir ve yapımı tamamlandı. Saat ve saatin iç mekanizması vinç yardımıyla saat kulesine yerleştirildi.

KISA SÜREDE AÇILIŞI GERÇEKLEŞECEK

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, saat kulesinde yapılan çalışmaların detaylarını anlattı. Çalışmaların 3 etapta yürütüldüğünü belirten Karabayram, "Bu kapsamda 2023- 2024 yılında başlayan 3'üncü etap çalışmamız sonlandı. Saat mekanizması yukarıya taşındı ve kadranlar yerleştirilmeye başlandı. Antalya'mıza hayırlı olur inşallah. En kısa süreçte burada bir açılış planlanacak. Saat kulesi, çevre etüdüyle de ele alındı" dedi.

'EN GÜZEL DURUŞUYLA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK'

Medyada saatin çalındığına dair haberlerin geçtiğini hatırlatan Cemil Karabayram, "Bu saat 1985'li yıllarda ortadan yok oluyor ama bugün bu saatin ikizi, bir eşdeğeri aynı özgün malzemeyle yapılmış bir saat kadranı getirilip buraya yerleştirildi. Mekanizması yerleştirildi. Bu işin üstadı Recep Gürgen Bey, bizzat bir zanaatkar olarak işin başından sonuna kadar yer aldı. Antalya'mızın saat kulesi Antalya'mızın geleceğine tüm zamanlarıyla en güzel duruşuyla yaşamaya devam edecektir" diye konuştu.

3 MİLYON 600 BİN LİRA ÖDENEK HARCANDI

Projenin yaklaşık 3 senede tamamlandığını aktaran Cemil Karabayram, "Toplam bedel olarak 3 milyon 600 bin TL'lik ödenek harcandı. Bunların tamamı Antalya Valiliği'nin katkı paylarından destek verildi. En önemli konu ise saat kulemiz Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün teknik elemanlarının denetimi doğrultusunda yapıldı. Antalya Vakıflar Müdürlüğü'nün inşaat mühendisi, mimarları ve teknik elemanları görev aldı. Bir duyuru yapmak istiyorum. En kısa süre de valiliğimiz başkanlığında Antalya ile ilgili büyük bir proje başlatılacak. Onun müjdesini vermek istiyorum. İnşallah bir restorasyon, teknik eleman yetiştirme programımız hazırlanıyor. Bu, valiliğimiz bünyesinde olacak. Bununla ilgili ara eleman yetiştirme ve disiplinleri kazandıracak çalışmaların temeli valimizin başkanlığında başlatıldı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bilgi paylaşımı yapılacak. Antalya'mıza hayırlı olsun. 15 Şubat'ta açacağız demiştik ama biliyorsunuz Antalya büyük bir fırtına ve sağanakla karşı karşıya geldi ama tarihi eserlerimiz bu süreçte zarar görmedi. Hava koşulları nedeniyle o zaman saati yukarıya taşımamız riskliydi. Önümüzdeki 2 gün içerisinde saat tamamen çalışmış olacak" dedi.

1-2 GÜN İÇİNDE ÇALIŞIR HALE GELECEK

Tarihi saatlerin tamircisi Recep Gürgen ise "1985 yılında bu kuleyi ilk defa gördüm. O zaman içerisinde saat makinesi vardı. Çalışmayan, kenara atılmış vaziyetteydi. Tamir için ısrar ettim. O zamanki yönetim kabul etmedi. Bunun üzerine mevcut saati çalışır hale getirdim. Fakat aradan yıllar geçti. Buraya 2022'de tekrar davet edildim. Tekrar gördüğümde saat burada değildi, makine yoktu. Bunun üzerine orijinal makinesinin peşine düştük. Bir şekilde bunun benzerini temin ettik. Saatin makinesi, aynı dönemin fakat başka bir kuleye ait bir makineydi. Hem günümüze uyarlamamız gerekiyordu hem de o makineyi bu kuleye ve dört yönlü kadranlarına göre yapmamız gerekiyordu. Çalışmalarımızı yaptık. Kadran ve bütün bilgiler kurul tarafından onaylanarak günümüze kadar geldi. 1-2 gün içerisinde tamamıyla çalışır hale gelecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA