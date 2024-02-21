21 Şub 2024 - 19:16- Gündem G:

Korkunç olay! 17 yaşındaki torun, tartıştığı dedesini bacağından vurdu

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İzmir'de 17 yaşındaki torun, tartıştığı dedesini tabancayla bacağından vurdu.

Korkunç olay! 17 yaşındaki torun, tartıştığı dedesini bacağından vurdu mask
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Mehmet A. (74), tartıştığı torunu Kadir Emre K. (17) tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bayraklı ilçesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Emre K. ile dedesi Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Emre K., dedesi Mehmet A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Kadir Emre K. ise polis tarafından yakalandı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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21 Şub 2024 - 19:16 - Gündem

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