İstanbul Gençlergücüspor - İstanbul Kartalgücüspor maçında dostluk kazandı

İstanbul Gençlergücüspor ve İstanbul Kartalgücüspor arasında oynanan müsabakada dostluk kazandı.
Her iki kulübün başkanlığını yapan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sahada mücadele eden her iki takım oyuncularımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Gençlere spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. Amacımız gençleri spora teşvik etmek. Ücretsiz olarak 13 yıldır futbol okulu yapıyoruz. Yanımızda olan ve bizlere destek vererek katkı sunan sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz", dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.