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İstanbul Gençlergücüspor - İstanbul Kartalgücüspor maçında dostluk kazandı

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İstanbul Gençlergücüspor ve İstanbul Kartalgücüspor kulüpleri U-15 liginde Güngören Altınova Doğan Albayrak stadında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada dostluk kazandı.

İstanbul Gençlergücüspor - İstanbul Kartalgücüspor maçında dostluk kazandı mask
İstanbul Gençlergücüspor - İstanbul Kartalgücüspor maçında dostluk kazandı
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İstanbul Gençlergücüspor ve İstanbul Kartalgücüspor arasında oynanan müsabakada dostluk kazandı.

Her iki kulübün başkanlığını yapan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sahada mücadele eden her iki takım oyuncularımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Gençlere spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. Amacımız gençleri spora teşvik etmek. Ücretsiz olarak 13 yıldır futbol okulu yapıyoruz. Yanımızda olan ve bizlere destek vererek katkı sunan sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz", dedi.

İstanbul Gençlergücüspor - İstanbul Kartalgücüspor maçında dostluk kazandı

İstanbul Gençlergücüspor - İstanbul Kartalgücüspor maçında dostluk kazandı

Kaynak: Haber Merkezi

# destek, İstanbul

21 Şub 2024 - 19:08 - NEWS

Mahreç  Haber Merkezi

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