- Ekonomi

Alanya'da yeni uygulama 1 Mart'ta başlayacak: Artık doğrulanması gerekecek

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı kira gelirleriyle mücadele için yeni bir uygulamaya başlayacak. Dijital Vergi Dairesi üzerinden "Kira Bildirim Formu" yayınlayan GİB, kiracı ve ev sahiplerinden beyanlarını teyit etmelerini isteyecek. Uygulama 1 Mart'ta başlayacak.

Alanya'da yeni uygulama 1 Mart'ta başlayacak: Artık doğrulanması gerekecek mask
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GİB kayıt dışı kira gelirlerinin ortaya çıkması yönünde önemli bir uygulamaya adım atıyor. 1 mMart'ta başlayacak uygulamada amaçlanan ise yanlış ve eksik beyanda bularak kayıt dışı kira gelirinin önüne geçilmiş olacak. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesine abone olarak “Kira Bildirim Formu”na ulaşabilir ve bilgilerini doldurabilecek. Bu bilgiler, GİB tarafından ev sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle karşılaştırılacak. Yanlış beyanda. bulunanlar bu şekilde bulunmuş olacak.

Yıllık kira geliri 33 bin liradan az olanlar vergiden muaf olacak. 33 binden fazla yıllık kira geliri olanlar ise miktar üzerinden vergilendirmeye tabi tutulacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Olacak

21 Şub 2024 - 19:00 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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