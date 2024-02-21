Alanya'da yeni uygulama 1 Mart'ta başlayacak: Artık doğrulanması gerekecek

GİB kayıt dışı kira gelirlerinin ortaya çıkması yönünde önemli bir uygulamaya adım atıyor. 1 mMart'ta başlayacak uygulamada amaçlanan ise yanlış ve eksik beyanda bularak kayıt dışı kira gelirinin önüne geçilmiş olacak. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesine abone olarak “Kira Bildirim Formu”na ulaşabilir ve bilgilerini doldurabilecek. Bu bilgiler, GİB tarafından ev sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle karşılaştırılacak. Yanlış beyanda. bulunanlar bu şekilde bulunmuş olacak.
Yıllık kira geliri 33 bin liradan az olanlar vergiden muaf olacak. 33 binden fazla yıllık kira geliri olanlar ise miktar üzerinden vergilendirmeye tabi tutulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.