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Kurtlar Vadisi hakkında flaş açıklama

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Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yeniden yayınlanacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yapım şirketinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Kurtlar Vadisi hakkında flaş açıklama mask
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Necati Şaşmaz, geçtiğimiz haftalarda Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı.Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için"açıklamasında bulunmuştu. 

Oyuncunun açıklamasının ardından dizinin geri dönüşü tekrar gündeme geldi ve yapım şirketi Pana Film konuyla ilgili açıklamada bulundu.

'YAPIM ŞİRKETİ VE NECATİ ŞAŞMAZ'IN AÇIKLAMALARINI DİKKATE ALINIZ'

"Yakın zamanda bir takım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve  sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıda ki açıklamayı yapma gereği hâsıl olmuştur.

Yapılan haberler ve paylaşımlarda " Kurtlar Vadisi" dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir. "Kurtlar Vadisi" dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Sayın Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: Haber Merkezi

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21 Şub 2024 - 18:48 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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