Yetişkin film oyuncusu hayatına son verdi

Ünlü yetişkin film yıldızı da girdiği bunalım sonucu hayatına son verdi.

36 yaşında olduğu açıklanan Kagney Linn Karter'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Karter'ın da bir süredir psikolojik sorunlarla mücadele ettiği öğrenildi. Yetişkin filmlerinde oynayan kişiler sık sık psikolojik bunalım ve rahatsızlıklar yaşadıkları biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi