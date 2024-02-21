21 Şub 2024 - 18:37- Magazin G:

Yetişkin film oyuncusu hayatına son verdi

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Ünlü yetişkin film yıldızı Kagney Linn Karter hayatına son verdi.

Yetişkin film oyuncusu hayatına son verdi mask
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Ünlü yetişkin film yıldızı da girdiği bunalım sonucu hayatına son verdi. 

36 yaşında olduğu açıklanan Kagney Linn Karter'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Karter'ın da bir süredir psikolojik sorunlarla mücadele ettiği öğrenildi. Yetişkin filmlerinde oynayan kişiler sık sık psikolojik bunalım ve rahatsızlıklar yaşadıkları biliniyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Son

21 Şub 2024 - 18:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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